Settempeda, giornata no. Scatto dell’Aurora Treia

Aurora Treia

2

Settempeda

0

AURORA : Testa, Romagnoli A., Dominino, Bonifazi (28’ st Romagnoli F.), Marini, Bartolini, Wali (12’ st Arias), Garcia F., Allegretti (1’ st Garcia M.), Borrelli, Giuli (36’ st Pottetti). All. Nocera.

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo, Palazzetti, Montanari, Quadrini, Dolciotti (17’ st Farroni), Perez, Rango, Sfrappini, Massini (38’ Pariani), Cappelletti. All. Ciattaglia.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 25’ rig. Borrelli, 34’ Allegretti.

Note: spettatori 400 circa, angoli 5-4 per gli ospiti. Ammoniti: Giuli, Testa, Cappelletti e Dolciotti. Espulso al 49’ st Arias per doppia ammonizione.

L’Aurora torna a vincere in casa dopo due mesi, superando meritatamente un’opaca Settempeda. I padroni di casa, infatti, giocano una gara ordinata e attenta, sfruttando con abilità le occasioni, entrambe nel primo tempo, nell’arco di 9 minuti. A propiziarle è l’attaccante Wali, ex di turno, procurandosi prima un rigore – trasformato dallo specialista Borrelli – e firmando poi un bell’assist in favore di Allegretti, che piazza un destro imparabile per Pettinari. Una volta messa in discesa la gara, l’Aurora ha gioco facile, rischia poco e gestisce bene il risultato, specie nel secondo tempo quando non corre praticamente rischi. Gli ospiti, infatti, manovrano sotto ritmo e non mostrano l’atteggiamento delle migliori prestazioni. L’Aurora Treia, con questi tre punti, compie un bel balzo avanti in classifica, mentre la Settempeda rallenta la marcia (2 punti nelle ultime quattro gare) e vede allontanarsi la zona play off.

m. g.