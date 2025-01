Settempeda ok. Il gol nel finale di Perez mette ko il Grottammare

Settempeda

1

Grottammare

0

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo, Montanari, Pagliari, Palazzetti, Massini (11’ st Pariani), Quadrini, Rango, Meschini (11’ st Boldrini), Dolciotti (44’ st Salvatelli), Farroni (42’ pt Perez). All. Ciattaglia.

GROTTAMMARE: Beni, Donelli, Maranesi, Porfiri, Gibbs, Ferrari, Medori (30’ st Ndreu), Guenci (40’ st Bellini), Verini, Pomili, Tombolini. All. Traini.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo.

Rete: 39’ st Perez.

C’è la firma dell’attaccante argentino Tomas Perez sul successo della Settempeda al termine di una gara combattuta. Il cronometro indicava il 39’ della ripresa quando, su cross di Montanari, Perez (subentrato all’infortunato Farroni) deviava al volo un tiro imparabile per Beni. In precedenza erano state poche le occasioni da gol. La più importante sui piedi di Pomili per gli ospiti, ma Pettinari era stato bravo. Nella Settempeda ha debuttato Pariani, lui attaccante argentino, prelevato dalla Prima categoria umbra.

m. g.