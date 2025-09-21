Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Settempeda sconfitta. Aurora da sola in vetta

Settempeda sconfitta. Aurora da sola in vetta

Gli ospiti si portano sul doppio vantaggio grazie a Borrelli e a Guzzini. La squadra di casa accorcia le distanze nella ripresa con Compagnucci.

di MAURO GRESPINI
21 settembre 2025
Davide Borrelli

Davide Borrelli

XWhatsAppPrint

Settempeda

1

Aurora Treia

2

SETTEMPEDA: Marchegiani, Quadrini (38’ st Sigismondi), Monachesi (1’ st Ammora), Pagliari, Brandi (45’ st Meschini), Montanari, Perez, Rango (1’ st Sfrappini), Guermandi, Tulli, Bernabei (21’ st Compagnucci). All. Patacchini.

AURORA TREIA: Testa, Calamita, Tavoni, Alla, Ballanti, Bartolini Guglielmo (23’ st Gabrielli) , Guzzini (37’ st Garcia), Cirrottola (15’ st Arias), Borrelli (37’ st Melchiorri), Mazzoni (48’ st Dominino). All. Ricci.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 35’ Borrelli, 9’ st Guzzini, 30’ st Compagnucci.

Note: spettatori 500 circa, ammoniti Brandi e Bartolini. In tribuna mister Pierantoni per squalifica.

Nel giorno della festa dei tifosi per i 100 della Settempeda (con il comunale "Soverchia" gremitissimo di spettatori) è l’Aurora Treia a cantare vittoria al termine di un match emozionante. La capolista gioca bene per almeno un’ora, chiude in vantaggio il primo tempo e poi raddoppia nella ripresa. I biancorossi di casa riaprono però la partita a venti minuti dal termine col subentrato Compagnucci. Ma l’Aurora Treia è squadra di rango e non si fa più sorprendere. "Certe gare, se non le chiudi quando ne hai l’occasione, rischiano di diventare poi complicate", dice mister Simone Ricci al fine match. In effetti, Cirrottola e Borrelli nel primo tempo e Arias nella ripresa sciupano ghiotte palle-gol. In ogni caso sblocca il risultato Borrelli ribattendo in rete una corta respinta del portiere. La Settempeda prova a pareggiare con Perez, ma la sua botta viene messa in angolo da Testa. Secondo tempo: all’9’ raddoppia Guzzini con un destro nell’angolino dopo una bella azione in area. Al 30’ accorcia Compagnucci di testa su assist di Ammora. I locali cercano il pari, però il gran destro di capitan Quadrini finisce sul fondo.

m. g.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su