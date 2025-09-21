Settempeda sconfitta. Aurora da sola in vetta

Settempeda

1

Aurora Treia

2

SETTEMPEDA: Marchegiani, Quadrini (38’ st Sigismondi), Monachesi (1’ st Ammora), Pagliari, Brandi (45’ st Meschini), Montanari, Perez, Rango (1’ st Sfrappini), Guermandi, Tulli, Bernabei (21’ st Compagnucci). All. Patacchini.

AURORA TREIA: Testa, Calamita, Tavoni, Alla, Ballanti, Bartolini Guglielmo (23’ st Gabrielli) , Guzzini (37’ st Garcia), Cirrottola (15’ st Arias), Borrelli (37’ st Melchiorri), Mazzoni (48’ st Dominino). All. Ricci.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 35’ Borrelli, 9’ st Guzzini, 30’ st Compagnucci.

Note: spettatori 500 circa, ammoniti Brandi e Bartolini. In tribuna mister Pierantoni per squalifica.

Nel giorno della festa dei tifosi per i 100 della Settempeda (con il comunale "Soverchia" gremitissimo di spettatori) è l’Aurora Treia a cantare vittoria al termine di un match emozionante. La capolista gioca bene per almeno un’ora, chiude in vantaggio il primo tempo e poi raddoppia nella ripresa. I biancorossi di casa riaprono però la partita a venti minuti dal termine col subentrato Compagnucci. Ma l’Aurora Treia è squadra di rango e non si fa più sorprendere. "Certe gare, se non le chiudi quando ne hai l’occasione, rischiano di diventare poi complicate", dice mister Simone Ricci al fine match. In effetti, Cirrottola e Borrelli nel primo tempo e Arias nella ripresa sciupano ghiotte palle-gol. In ogni caso sblocca il risultato Borrelli ribattendo in rete una corta respinta del portiere. La Settempeda prova a pareggiare con Perez, ma la sua botta viene messa in angolo da Testa. Secondo tempo: all’9’ raddoppia Guzzini con un destro nell’angolino dopo una bella azione in area. Al 30’ accorcia Compagnucci di testa su assist di Ammora. I locali cercano il pari, però il gran destro di capitan Quadrini finisce sul fondo.

m. g.