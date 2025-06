Settignanese: Nuova Era con Corradi e Zecchi per la Promozione 2025-26

Alla Settignanese del presidente Maurizio Romei, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Enrico Corradi, ha preso il via ufficialmente la nuova stagione di Promozione 2025-26. L’aria di cambiamento ha iniziato a soffiare subito, con la scelta di Leonardo Zecchi come allenatore della Prima squadra.

Ora, il diesse Corradi è impegnato a fondo nel suo compito più arduo, quello di rinforzare la rosa, dalla difesa all’attacco, passando per un centrocampo solido, puntando a costruire una squadra in grado di affrontare un campionato importante per arrivare alla salvezza quanto prima rispetto alla precedente stagione.

Corradi ha già movimentato un’intensa campagna acquisti, inserendo tanti giovani interessanti, ben otto, che promettono di portare entusiasmo e nuove energie, per cercare di innalzare il livello tecnico e tattico del gruppo.

Quali sono queste prime novità della Settignanese?

"Per quanto riguarda il reparto difensivo – spiega il diesse Corradi – abbiamo inserito Matteo Sammicheli, (2005) che proviene dal Cubino, più il centrale Ben Said Ayoyb, (1996), che ha giocato in Tunisia e negli ultimi due campionati, con la Ginestra e Gambassi. Per il centrocampo sono arrivati, Duccio Pacini Gaeta (2004) ex Sangiovannese, Christian Piazza (2004) dal Firenze Ovest e Lorenzo Caparrini (2003) dall’Audace Galluzzo. Per il reparto offensivo abbiamo inserito Matteo Cremonini (2005) ex Montespertoli; Filippo Materassi (2006) dal Calenzano, più l’esterno offensivo Federico Pierucci (2006) che proviene dal settore giovanile del San Donato Tavarnelle, un ragazzo interessante, pronto a mettersi in luce".

Quali sono le prossime mosse?

"Manca di inserire un portiere da affiancare a Daddi, un laterale di difesa, un centrocampista e un ‘altro attaccante esterno".

Che cosa le ha chiesto il presidente Romei?

"Di costruire un gruppo solido per affrontare le sfide di un campionato che si preannuncia molto impegnativo, che possa arrivare quanto prima alla salvezza e, in futuro, in grado di alzare l’asticella".

Giovanni Puleri