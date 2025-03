Settignanese, ultimi sforzi: "Scontri diretti decisivi"

Con le 26 gare di Promozione ormai alle spalle e da 4 partite dalla conclusione, questo inizio di marzo non poteva che essere migliore per la Settignanese. A 360 minuti dal termine alla formazione del presidente Maurizio Romei mancano pochi punti per giungere al traguardo salvezza. La squadra occupa saldamente il 9° posto della classifica del girone C, con un vantaggio di 6 lunghezze dalla zona play out e di ben 12 dall’ultima posizione. Ovviamente in casa rossonera si continua ad avere nel mirino solo ed esclusivamente l’obiettivo di centrare l’aritmetica certezza della permanenza in Promozione. La prima delle quattro tappe finali, è la gara del derby con il Fiesole: primo step fondamentale come ribadisce anche il direttore sportivo della Settignanese, Fabrizio Fattori (nella foto).

"Per la salvezza diretta mancherebbero ancora due punti – precisa il diesse rossonero – tutto dipende anche dall’esito degli altri risultati, tanti scontri diretti che possono incidere per la zona play off che play out. Per la Settignanese la sfida di domani con il Fiesole diventa importante in quanto in caso di vittoria potrebbe raggiungere già l’obiettivo. Successivamente avremo da affrontare l’Alberoro, Chiantigiana e il Luco".

La vittoria esterna a Montagnano è stata decisiva per conquistare maggiore sicurezza in classifica. Come mai alcuni vostri risultati sono stati altalenanti? "Ci sono mancati per infortunio Vecchi, Di Biasi e Cosmi, giocatori fondamentali a centrocampo".

Radio mercato parla di un walzer con tanti direttori sportivi. C’è anche Fattori della Settignanese? "Per quanto mi riguarda non c’è nulla: devo parlare ancora con la società".

Giovanni Puleri