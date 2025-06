Settimana decisiva per la Coppa Bruno Passalacqua e mostra d'arte a Grosseto

Inizia stasera la settimana decisiva per la Coppa Bruno Passalacqua. Da stasera infatti si svolgeranno i quarti di finale e le prime formazioni a scendere in campo saranno Sant’Andrea e Nuova Grosseto Barbanella. Domani invece sarà la volta di Invictasauro-Atletico Piombino, giovedì Siena-Follonica Gavorrano. Poi le semifinali che si disputeranno lunedì 23 e martedì 24 e la finale in programma venerdì 27.

Intanto è stata inaugurata la mostra antologica e d’arte voluta dall’Associazione Grossetana Arti Figurative (Agaf) con la partecipazione del Milan Club, organizzatore della coppa Bruno Passalacqua. Un appuntamento tra l’eleganza e il calcio. Accostamento che può convivere e volteggiare libero.

Lo spunto sboccia per onorare i 50 anni della manifestazione calcistica nata nel 1975 e ha spontaneamente coinvolto gli artisti dell’associazione con i loro lavori d’arte inneggianti alla straordinaria scadenza. Il taglio del nastro è avvenuto nella galleria dell’Agaf di via Mazzini 61 alla presenza di Fabrizio Rossi, assessore comunale allo Sport, del presidente dell’Agaf, Gennarino Salvo, del creatore del Passalacqua, Francesco Luzzetti, di alcuni componenti dell’organizzazione del torneo in notturna, degli autori delle opere esposte. Immediatamente, fantasia, immaginazione, creatività, permettono agli occhi di rivisitare il passato vagabondando tra incisioni, pitture e molte altre espressioni di bellezza, che accarezzano il ’Passalacqua’ rendendolo arte vera. Ad integrazione foto e articoli di giornale delle edizione passate messe a disposizione del Milan club, radice della coppa. Gli artisti espositori sono Gennarino Salvo, Cirillo Spinelli, Claudio Bindi, Donatella Battistini, Raisa Fesic, Dante Marchionni, Elisabetta Da Ros, Fiorella Bartolini, Marcella Bianciardi, Maria T. Ferrini, Marinella Palazzi, Paola Bardi, Tiziana Pannozzo, Vanda Bertarelli. La mostra antologica sarà aperta al pubblico venerdì e sabato.