Settore femmibile. Siena arrabbiato. Domani la Virtus Livorno. Ferrandi: "Dalle sconfitte si può imparare»

Alle spalle il 2-3 casalingo con la Folgor Marlia, primo inciampo dopo quattro vittorie consecutive, alle porte la gara con la Virtus Livorno (appuntamento domani alle 14,30 al campo sportivo Busoni). Le ragazze del Siena Fc Femminile sono pronte alla nuova sfida. Parola del capitano, Giulia Ferrandi (nella foto). "Domenica scorsa è arrivato il primo ko stagionale – ha detto , ma si sa che dalle sconfitte si imparano molte cose. Ci è sicuramente servita per capire ancor di piú quanto le squadre ci aspettino per fare risultato. È stato un passo indietro ma che ci permette di prendere una rincorsa per le prossime partite, a partire dalla trasferta che ci attende". Sbarcata sulle lastre con un curriculum di altissimo livello, classe 1992, non poteva che essere lei a indossare la fascia con la C, al braccio. "Essere capitano di questa squadra è per me motivo di orgoglio – ha sottolineato Ferrandi –. Sono felice perché ho trovato ragazze giovani che hanno voglia di imparare e mettersi in discussione. Non è assolutamente una cosa scontata". "Ripartite da Siena, da un club così prestigioso e ricco di storia – ha chiuso la centrocampista bianconera –, significa tanto per me, soprattutto dopo un anno di inattività per la gravidanza. Il nostro obiettivo è chiaro ed è quello di vincere il campionato. Stiamo lavorando tanto e sono sicura che ci divertiremo".