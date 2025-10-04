Settore femminile. Bianconere al Bertoni: ostacolo Carrarese. Calosi: "Dovremo lottare fino alla fine»

Il Siena Fc femminile scenderà in campo domani per la terza giornata di campionato: le bianconere, a punteggio pieno e reduci dal successo in casa del San Piero a Sieve, affronteranno al Bertoni, alle 15,30, la Carrarese. "Affronteremo la partita consapevoli di dover lottare fino alla fine – dice Lucrezia Calosi, capitano ‘ad interim’, in attesa del rientro di Giulia Ferrandi, infortunata –. Dalla squadra mi aspetto determinazione e impegno per portare a casa altri tre punti, importanti per il nostro percorso". "Sono molto onorata di indossare la fascia da capitano – aggiunge Calosi – che è comunque una grande responsabilità. Non scorderò mai l’applauso delle mie compagne quando la coach me l’ha consegnata. Mi hanno abbracciato tutte, è stato emozionante, ho avvertito grande fiducia, le ringrazio tanto".

Gli altri incontri in programma: Aglianese-Chiesanuova, Lebowski-Virtus Livorno, Corazzano-San Piero a Sieve, Folgor Marlia-Firenze City Sud, San Vitale Candia-Zenith Prato, Tegoleto-Siena Cf, Vigor Cf-Calcistica Popolare Trebesto.

La classifica: Siena Fc, Calcistica Popolare Trebesto, Carrarese, Lebowski e Firenze City Sud 6; Tegoleto e Zenith Prato 4; Folgor Marlia 3; Vigor Cf e San Vitale Candia 1; Virtus Livorno, Aglianese, Corazzano, San Piero a Sieve, Chiesanuova e Siena Cf 0.