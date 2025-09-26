Settore femminile. Ovefelt: "Esordio super, possiamo crescere ancora»

È iniziato con il botto il campionato del Siena Fc femminile. Le ragazze di Proserpio Marchetti hanno liquidato, tra le mura amiche del Bertoni, con un rotondissimo 7-0, il Chiesanuova. La centrocampista Klara Ovefelt, autrice di ben 4 marcature bianconere ha raccontato le emozioni della partita. "E’ stato importante iniziare con una vittoria – le sue parole ai canali ufficiali del club – e da qui possiamo solo crescere. Per me è un onore indossare la maglia del Siena e sono davvero felice di essere qui".

Le ragazze sono state accolte e accompagnate in campo da una rappresentanza dei Pulcini e degli Esordienti, insieme a tanti piccoli tifosi con le loro famiglie. "Il supporto è stato fantastico – ha affermato Ovefelt –. È stato incredibile vedere così tanti bambini sostenerci durante la partita, ci ha dato tanta energia. Speriamo che, dopo questa vittoria, sempre più tifosi vengano a vederci". Il prossimo impegno sarà con il San Piero a Sieve. "Stiamo facendo una buona settimana di allenamenti e lavoreremo sugli aspetti che dobbiamo migliorare. Siamo soddisfatte di molte cose, ma sarà una gara nuova e vogliamo portare in campo la stessa energia che abbiamo messo all’esordio".