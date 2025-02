Settore femminile. Stage all’Inter per giovani del Tau

Il sogno è quello di diventare come le varie Katie Bowen, Beatrice Merlo, Junge Pedersen, Irene Santi, Elisa Polli e tante altre protagoniste della prima squadra dell’Inter femminile che partecipa al campionato di massima serie, con la società nerazzurra che sta pensando anche all’allestimento della squadra del settore giovanile maschile Under 23 in serie "C", al pari di Milan, Juventus e Atalanta.

Bellissima esperienza e notevole soddisfazione per sei ragazze del Tau Altopascio femminile e dell’Aglianese (foto), selezionate per partecipare all’allenamento, a Milano, con l’Inter, nelle rispettive categorie, classi 2010 e 2011. Un allenamento seguito da tecnici ed osservatori che sono a caccia di talenti. Una opportunità unica per crescere, confrontarsi e migliorarsi e vedere con i propri occhi il calcio femminile ad alti livelli, ma anche la possibilità di mettersi in evidenza per il futuro. Chissà. Vedremo. Intanto la società amaranto di Altopascio ha impostato il progetto del settore femminile con entusiasmo e dedizione. E queste sono le recenti mosse.

M. S.