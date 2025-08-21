Settore femminile. Ufficiale l’arrivo di Serena Ceci. Classe ’93, ex viola

Prosegue la campagna acquisti della prima squadra del Siena Femminile, guidata da coach Elena Proserpio Marchetti. Ieri la società bianconera ha ufficializzato la firma di Serena Ceci, difensore classe 1993 con una lunga e prestigiosa carriera alle spalle. Ceci ha militato in serie A con Fiorentina e Florentia Sangimignano, conquistando nel corso della sua esperienza sei promozioni complessive: due dalla Serie C alla B, due dalla B all’A2 e due dall’A2 alla Serie A. A impreziosire il suo percorso sportivo anche diverse convocazioni nelle nazionali giovanili italiane.

"Serena porta con sé un bagaglio fatto di qualità tecniche, personalità, leadership ed esperienza, unite a profonde conoscenze calcistiche e a grandi doti umane. Un’atleta vera, pronta a mettere tutto questo a disposizione della squadra bianconera" si legge nel comunicato. "Ho iniziato a giocare a calcio in maglia bianconera e con il Siena FC voglio chiudere la mia carriera" ha dichiarato invece la nuova giocatrice bianconera che si è unita alle nuove compagne. Con il suo ritorno a Siena, Serena Ceci non rappresenta soltanto un rinforzo di valore per il gruppo, ma anche una storia di passione e appartenenza che si rinnova.