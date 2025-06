Settore giovanile. Academy Polo San Filippo ospite a Coverciano. Ragazzi, tecnici e genitori a "Casa Azzurri»

Dopo il colpo messo a segno qualche settimana fa dall’Academy Lucchese Polo San Filippo, con l’ingresso come direttore tecnico di Igli Vannucchi, ex centrocampista della Lucchese, che ha vestito anche le maglie di Salernitana, Genoa, Palermo, Venezia ed Empoli, partecipando anche, con la Nazionale Under 21, all’Europeo del 2000 vinto dagli azzurrini, un’altra bella iniziativa ha visto protagonisti i ragazzi della società del presidente Mirko Niccolai.

Un’esperienza davvero unica, quella vissuta dai ragazzi e dai loro genitori presso il Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze.

I ragazzi, accompagnati da Andrea Bocchicchio e Giovanni Impemba assieme ai tecnici federali Gianfranco Lo Castro, Franco Fommei, Andrea Russano e Fabrizio Benedetti , hanno svolto un allenamento tecnico, sia individuale, con esercizi personalizzati ed in gruppo, sia senza che con la palla. La giornata è, poi, proseguita con la visita al Museo del Calcio che, da qualche settimana, ha una veste completamente rinnovata, con una sala cinema ed un nuovo percorso espositivo.

Questo ha permesso ai calciatori in erba di rivivere le gesta dei campioni del passato: dai campionati del mondo vinti nel 1934 e nel 1938, a quelli del 1982 fino ai più recenti del 2006 e i successi del 1968 e del 2020 agli europei. Il gruppo rossonero ha anche visitato il nuovo auditorium, la palestra utilizzata dalla Nazionale e i vari campi dove gli azzurri effettueranno le sedute di allenamento, da settembre, agli ordini del nuovo commissario tecnico Rino Gattuso. La giornata si è conclusa con i ragazzi ed i genitori che assieme al trainer Gianfranco Lo Castro hanno sostenuto un bel confronto sulla carta dei diritti dei bimbi che prevede che i bambini devono prima di tutto divertirsi. E, questa, è anche la filosofia dell’Academy Lucchese Polo San Filippo che mette al centro di tutto la crescita ed il divertimento di tutti i bambini che frequentano questa società.

Come ha avuto modo di dichiarare anche il nuovo direttore tecnico Igli Vannucchi, nel giorno del suo insediamento, la visione del futuro del club prevede che al centro ci siano i ragazzi, con la formazione e la crescita dentro e fuori dal campo.

Intanto è già iniziato e proseguirà fino al 25 luglio "Vivi la tua estate di calcio", "camp" estivo che si svolgerà al campo sportivo di San Filippo, organizzato da due ex giocatori della Lucchese: Corrado Ferracuti e Marco Napolioni, assieme a Massimiliano Pisciotta.

Alessia Lombardi