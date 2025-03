Settore giovanile. Allievi con l’Asta. Juniores, un test al Viola Park

Il campionato della Juniores, in questo fine settimana, è fermo, ma i ragazzi di Gill Voria, questa mattina, alle 10,15, scenderanno comunque in campo: in programma, per i giovani bianconeri, un’amichevole con la Fiorentina Under 17; il test andrà in scena al Viola Park.

Domani, invece, gli Allievi e i Giovanissimi saranno impegnati entrambi nella nona giornata di ritorno: i primi, a Taverne d’Arbia, con start alle 9,15, affronteranno i pari età dell’Asta. I secondi, tra le mura amiche del Bertoni, ospiteranno, alle 10, l’Alberino.

Sempre domani alle 10, gli Esordienti busseranno alla porta della Policras Sovicille, mentre questo pomeriggio alle 15,30, i Pulcini affronteranno in estrena la Poggibonsese.

La classifica degli Allievi: Poliziana 51; Siena 43; Asta 2016 30; Valdorcia e 29; Colligiana e Meroni 25; Castellina Scalo 20; Marciano Robur 11; Virtus Biancoazzurra 7; Chiusi 4.

La classifica dei Giovanissimi: Monteroni 51; Siena 47; San Gimignano 42; Chiusi 40; Poliziana 36 (fuori classifica); Asta 2016 27; Virtus Biancoazzurra 23; Torrita 20; Meroni 19; Castellina Scalo 17; Alberino 15; New Team 2021 8; Amiatina 0.