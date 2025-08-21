Settore giovanile. Anche il Castelnuovo è già al lavoro

È iniziata la preparazione anche per il settore giovanile del Castelnuovo. Dopo i saluti del responsabile del settore giovanile Pierfranco Tardelli (foto), del "dg" Simone Vanni e del "ds" Riccardo Biagioni, le varie squadre hanno iniziato le prime fatiche, coordinate dal "dt" Michele Biggeri. Nel mese di settembre inizierà anche la Scuola calcio (il 30 agosto l’open day alle 10.30 al "Nardini" per i nati/e tra 2016 e 2020).

L’organigramma del settore giovanile. Responsabile: Pierfranco Tardelli; "dg": Simone Vanni; "ds": Riccardo Biagioni; "dt": Michele Biggeri; referente affiliazione Fiorentina: Simone Vanni. Under 17: allenatori Paolo Graziano Vanni e Eugenio Piagentini; Under 16: allenatori Francesco Inglese e Roberto Giusti; Under 15: Alberto Pucci e Manuel Innocenti; Under 14: squadra "A", allenatori Mariano Giuliani e Maurizio Cecchini; Under 14 "B", allenatore Fabiano Bravi.

Lo staff. Responsabile dei portieri: Silvio Lorenzetti; responsabile area motoria: Sara Bertilacchi; recupero infortuni: Michele Nazzicone; responsabile per la tecnica: Andrea Romiti; match analyst: Michele Biggeri e Mario Ricciarelli; collaboratore tecnico: Federico Pucci; fisioterapista: Andrea Giannotti; dirigenti: Edoardo Fazzani e Riccardo Mori.

Dino Magistrelli