SETTORE GIOVANILE. Anche la ’Primavera‘ gioca con i sardi

Gara inedita di lunedì (ore 14.30) per la "Primavera", per la concomitanza dei Comics, a Saltoccchio. Anche i ragazzi di Di Stefano affrontano l’Olbia e arrivano all’appuntamento dopo il pari esterno con la Pergolettese, con i rossoneri a pochi minuti dalla fine raggiunti da Sartori, dopo il gol iniziale di Taponeco, vanificando, così, la possibilità di conquistare la seconda vittoria stagionale. La sfida contro i sard sulla carta è uno scontro diretto. La Lucchese, infatti, attualmente si trova al penultimo posto in classifica, a 5, mentre i sardi che hanno gli stessi punti, sono davanti per la miglior classifica avulsa. Sarà, quindi, una gara molto importante, dove i ragazzi di Di Stefano dovranno cercare di portare a casa il successo per iniziare a lasciare le parti basse della graduatoria.