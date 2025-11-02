Settore giovanile. Bene la Juniores. Rimonta e vittoria contro Pontedera

La Juniores della Robur, che ha inaugurato ieri pomeriggio il week-end bianconero, ha battuto, al Bertoni, nella nona giornata di campionato, il Pontedera, squadra fuori classifica in quanto professionistica. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Castaldo, i ragazzi di Gill Voria hanno pareggiato con Pecchi, per poi chiudere la pratica con Ronchi. Gli altri risultati: Montevarchi-Poggibonsi 1-0, Grosseto-Cannara 1-2, San Donato Tavarnelle-Terranuova Traiana 1-3, Trestina-Scandicci 2-2, Tuttocuoio-Sansepolcro 0-3, Foligno-Follonica Gavorrano 0-0. Riposo: Orvietana. La classifica: Scandicci 17; Cannara 15; Montevarchi e Siena 14; Orvietana, Sansepolcro e Trestina 13; Poggibonsi e Terranuova Triana 12; Grosseto 11; Foligno 8; Follonica Gavorrano 4; Tuttocuoio 3; San Donato Tavarnelle 1. Pontedera (fuori classifica) 13. Oggi, all’Acquacalda, sarà la volta degli Allievi e dei Giovanissimi (sesta giornata): i primi affronteranno il Castellina Scalo, i secondi il Bucine. In campo anche le due squadre femminili bianconere: il Siena Fc ospiterà al Bertoni il Firenze City Sud, il Siena Cf affronterà la Vigor Cf alo stadio Impastato di Troghi, Firenze.