Settore giovanile. Contu, pronto l’addio. Dal primo luglio al Città di Castello

Ultime settimane di lavoro per Giorgio Contu (nella foto) nel settore giovanile dell’Arezzo. Dal primo luglio sarà infatti il nuovo responsabile del vivaio del Città di Castello, formazione che vede la prima squadra impegnata nel campionato di Eccellenza umbra, esattamente come il Sansepolcro. Per Contu una nuova avventura dopo che nelle passate settimane era stato accostato alla Sangiovannese. Adesso però, prima di chiudere l’esperienza in amaranto, l’obiettivo è lo Sucdetto con l’Under 15 di Peter Peruzzi che il prossimo 26 giugno sfiderà la Pro Sesto sul campo di Recanati con in palio appunto il titolo tricolore di categoria.