Settore giovanile. E’ stato un fine settima di altissimo livello. Allievi esagerati: ben 14 gol alla Casolese

Fine settimana entusiasmante per le giovanili bianconere. La Juniores, sabato pomeriggio, ha battuto 4-1 in casa il Poggibonsi, grazie alle reti di Ronchi (nella foto) (tripletta) e Rogani. Non poteva iniziare meglio, il giovane attaccante bianconero, classe 2007, già nell’orbita della prima squadra, che ha messo a segno 5 gol in cinque giornate (due li ha rifilati al Trestina), portandosi in testa alla classifica marcatori, insieme al poggibonsese Pratesi. Nove i punti conquistati dai ragazzi di Gill Voria (3 vittorie e 2 sconfitte) che valgono un momentaneo piazzamento play off.

Ottime affermazioni anche per le altre formazioni del vivaio della Robur, scese in campo domenica per il debutto nei rispettivi campionati: tutte hanno festeggiato una vittoria. Gli Allievi Under 17 hanno liquidato la pratica Casolese con un clamoroso 14-0: in gol Rovetini e Spidalieri, autori entrambi di cinque reti, Arrighetti, Ferri, Briganti (su rigore) e Piscitello, con un centro a testa. Goleada anche per i Giovanissimi Under 15 che hanno sconfitto il Marciano per 0-8: a mettere la firma sull’incontro Marra (tripletta), Soldati (doppietta), Pacileo, Aslani e Ljevica. Di misura (0-1), ma pur sempre una vittoria, quella dei Giovanissimi Under 14 che si sono imposti sulla Polisportiva Chiusi. Match winner di giornata, Pecchia.