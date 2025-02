Settore giovanile. E’ super Juniores. Rogani e Zizzo fanno la differenza

Davvero un gran bel cammino, quello che sta conducendo la Juniores bianconera. Ieri pomeriggio al Bertoni i ragazzi di Gill Voria, nella 19ma giornata di campionato, hanno centrato un altro successo: hanno archiviato la pratica Sangiovannese 2-0 grazie alla splendida rete di Rogani, la sua sesta stagionale, e alla marcatura di Zizzo, arrivate nel giro di cinque minuti a metà ripresa. La Robur si è così tenuta stretta il quarto posto, dietro tre delle squadre ‘capitoline’ del girone, che stanno facendo la voce grossa. Ecco la classifica: Roma City 48; Ostiamare 42: Trastevere 40; Siena 29; Trestina 25; Terranuova Traiana e Sangiovannese 24; Poggibonsi 23; Montevarchi 21; San Donato Tavarnelle, Orvietana e Fulgens Foligno 20; Flaminia Civita Castellana 19; Real Monterotondo 12. Il miglior marcatore della Robur è Ronchi, con 10 centri realizzati, seguito da Ruiz con 7 e, appunto, da Rogabi con 6. Gli Allievi (14ma giornata) scenderanno in campo questa mattina al Bertoni dell’Acquacalda, contro la Virtus Biancoazzurra. Turno di riposo, invece, in questo fine settimana, per i Giovanissimi bianconeri.