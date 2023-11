Settore giovanile. Fermi i campionati per il maltempo. Gli ultimi risultati

Per il maltempo tutte le gare dei campionati giovanili sono sospese in questo fine settimana. Facciamo il punto sull’ultimo turno disputato. Negli "Allievi" elite il Tau non va oltre lo 0-0 con la Lastrigiana. I tre punti li fa solo il Capezzano Pianore che cala il poker sul campo della Folgor Calenzano. Un pari per il Seravezza, in casa con la Floria (0-0), mentre perdono Atletico Lucca (0-1 con l’Oltrera) e Forte dei Marmi (2-1 sul campo dello Sporting Cecina).

Gli altri risultati: Scandicci – Affrico 1-4, Sporting Arno – Cattolica Virtus 0-3, Sestese – Armando Picchi 6-2. Exploit nel girone "C": bene il Porcari che vince in trasferta sul campo della capolista Pistoiese 2-1.

Nei "Giovanissimi elite" il Tau corsaro sul campo del Poggio a Caiano per 3-0, con doppietta di Serafini e gol di Bracaloni. Nel girone "C" a valanga il Porcari che regola per 6-1 i Giovani Via Nova. Finisce 1-1 tra Forte dei Marmi e Atletico Lucca.

M. S.