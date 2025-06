Settore giovanile - "Giovanissimi» ed "Esordienti». Grande spettacolo ai tornei di Valdottavo. I bianconeri s’impongono nel trofeo "Balbo»

Calci, Valle di Ottavo e Ponte "2000" sono le magnifiche tre dei tornei giovanili di Valdottavo, giunti al loro epilogo nello scorso fine settimana, con una partecipazione di pubblico in costante crescita e gare dai buoni contenuti tecnici e agonistici. Ma andiamo con ordine.

Nel 53° torneo "Silvio Parisotto", riservato alla categoria "Giovanissimi A" (nati nel 2010), una delle competizioni più longeve delle provincia di Lucca, ha vinto il Calci che, in finale, ha concesso il bis della scorsa edizione, superando per 1 a 0 il San Giuliano in un derby tutto pisano combattuto e molto equilibrato. Per il terzo posto, affermazione del Seravezza per 3 a 1 sull’Academy Porcari. Come da tradizione, premiati gli interpreti migliori: Jacopo Ottaviano (Seravezza) quale migliore ala destra; Giulio De Blasi (San Giuliano) capocannoniere; Davide Mariotti (Calci) miglior portiere; Gabriel Gronchi (Calci) miglior difensore; Davide Brogni (Calci) miglior centrocampista; e Christian Alfarano (San Giuliano) migliore attaccante.

Ed i pisani del Calci hanno vinto anche il 44° torneo "Giovanni Paolinelli" ("Giovanissimi B" - classe 2011), battendo in finale per 4 a 1 il Margine Coperta; per il terzo posto successo dei padroni di casa del Valle di Ottavo: 3 a 1 ai danni dello Sporting San Donato. Al termine premiati: Lorenzo Benigni (Valle di Ottavo), quale miglior difensore, Alfonso Amore (Margine Coperta) capocannoniere; Francesco Cecchi (Valle di Ottavo) miglior portiere; Duccio Consani (Calci) migliore centrocampista; e Samuel Sela (Calci) miglior attaccante.

Unica vittoria lucchese nel 28° torneo "Mauro Balbo" ("Esordienti A" - classe 2012), con la bella affermazione del Valle di Ottavo padrone di casa che si impone per 2 a 0 sull’Academy Livorno. Per il terzo posto netto 3 a 0 del Pieve San Paolo ai danni del Polo Lucchese. Anche in questo torneo applausi per tutti e classica premiazione sul campo: Nabir El Kabir (Pieve San Paolo) miglior giocatore dell’intera competizione; Santiago Orsucci (Valle di Ottavo) capocannoniere; Jacob Calamai (Academy Livorno) miglior portiere; Giulio Cesari (Valle di Ottavo) miglior difensore; Emanuele Bandoni (Polo Lucchese) miglior centrocampista; e Andrea Cecchini (Academy Livorno) miglior attaccante.

Per i più piccoli, infine, nella categoria "Esordienti B" (2013), successo in finale dei pistoiesi del Ponte "2000" per 2 a 1 sul Koala Soccer; per il terzo posto vittoria per 3 a 1 del Ghiviborgo sul Luccasette. Premiati, come sempre, gli interpreti che si sono messi maggiormente in mostra: Emir Bekjri (Ponte "2000") miglior portiere; Leonardo Cecchini (Ghiviborgo) capocannoniere; Alessio Domenicoantonio (Ponte "2000") miglior giocatore; Francesco Pellegrini (Ponte "2000") miglior difensore; Alessandro Lunardi (Koala Soccer) miglior centrocampista; e Kevin Mullaliu (Luccasette) migliore attaccante. Ma un plauso va a tutti i ragazzi che si sono messi in mostra in oltre un mese di gare, in una rassegna calcistica di notevole importanza, molto bene organizzata dal Valle di Ottavo.

Flavio Berlingacci