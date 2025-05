Settore giovanile - "Giovanissimi» ed "Esordienti». Al via i quattro tornei di Valdottavo

Come ormai da una tradizione ultradecennale, si giocano, nei mesi di maggio e giugno, i quattro tornei giovanili di Valdottavo, competizioni da sempre seguitissime da appassionati e addetti ai lavori, dove si mettono sovente in mostra tanti ragazzi di belle speranze. Per la categoria "Giovanissimi A" (nati nel 2010), il torneo è il "Silvio Parisotto", uno dei più "vecchi" e prestigiosi della provincia; per i "Giovanissimi B" (2011), il "Giovanni Paolinelli"; per gli "Esordienti A" (2012) il "Mauro Balbo"; mentre per i più piccoli, i nati nel 2013, si disputa il torneo "Massimo Nannizzi".

Prima fase a gironi, con la prima giornata che inizia domani, con il seguente programma: ore 16.30 San Donato - Pieve San Paolo (2012), ore 17.30 Valle di Ottavo - Polo Lucchese SF (2012), ore 18.30 Montecatini - Castelnuovo (2012), ore 19.30 Portuale Livorno - Luccasette (2011), ore 20.40 Atletico Lucca - Valle di Ottavo (2010). Altre quattro gare anche domenica 18 maggio: ore 17.30 Luccasette - Margine Coperta (2013), ore 18.30 Viareggio MP - Castelnuovo (2013), ore 19.30 Monteserra - Folgore Segromigno (2012), ore 20.40 Valle di Ottavo - Margine Coperta (2011). Si continua, poi, per tutta la settimana con tre partite ogni sera.

Flavio Berlingacci