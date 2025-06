Settore giovanile - "Giovanissimi» ed "Esordienti». Tornei di Valdottavo allo sprint. Risultati e programma delle finali

Tornei di Valdottavo al rush finale. Ecco l’esito delle semifinali.

"Parisotto" (Giovanissimi "A") (nati nel 2010), combattuta e molto equilibrata la gara fra Academy Porcari e Calci, vinta dalla formazione pisana solo dopo i i rigori (6 a 4); nell’altro match successo del San Giuliano: 4 a 1 al Seravezza.

"Paolinelli" (Giovanissimi "B"): vittoria per 2 a 0 del Margine Coperta sullo Sporting San Donato; mentre i padroni di casa del Valle di Ottavo sono stati superati per 2 a 1 dal Calci.

"Balbo" (Esordienti "A"): affermazione dell’ Academy Livorno per 2 a 0 sul Polo Lucchese e successo del Valle di Ottavo per 2 a 1 sul Pieve San Paolo.

"Nannizzi" (Esordienti "B"): 4 a 2 del Koala Soccer ai danni del Ghiviborgo e vittoria di misura (1 a 0) del Ponte "2000" sul Luccasette.

Il programma delle finali. Stasera per il torneo "Paolinelli", alle 19 Sporting San Donato - Valle di Ottavo (finale 3° e 4° posto); ore 20.30 Calci - Margine Coperta (finale 1° e 2° posto). Domani sera, per il torneo "Parisotto": ore 19 Seravezza - Academy Porcari (finale 3° e 4° posto); ore 20.30 Calci - San Giuliano (finalissima per 1° e 2° posto). Sabato 21 giugno, per il tTorneo "Balbo": ore 19 Pieve San Paolo - Polo Lucchese (finale per il 3° e 4° posto); ore 20.30 Valle di Ottavo - Academy Livorno (finale per il 1° e 2° posto). Domenica 22 giugno, per il torneo "Nannizzi": ore 19 Ghiviborgo - Luccasette (finale per il 3° e 4° posto); ore 20.30 Koala Soccer - Ponte "2000" (finalissima per il 1° e 2° posto).

Flav. Berl.