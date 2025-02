Settore giovanile. Il responsabile Pierangioli è soddisfatto: "Siamo partiti da zero: bilancio positivo»

E’ stato il responsabile del settore giovanile bianconero, Roberto Pierangioli (nella foto), il protagonista dell’Ultimo ‘Siena Update’. "Il bilancio, a oggi, è molto positivo – ha commentato –, considerando che siamo partiti da zero, senza riferimenti. Il lavoro, per far crescere i ragazzi, sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto personale, si basa sull’analisi dei vari gruppi, sulla valutazione della loro omogeneità. Riguardo al futuro, ci stiamo confrontando con la nuova proprietà per capire come possiamo ampliare il settore e quali siano gli obiettivi". "Gli svedesi si sono subito resi disponibili al dialogo – ha aggiunto Pierangioli – e questo ci ha dato stabilità, ci ha permesso di lavorare in modo sereno, secondo i nostri principi". Sull’impostazione. "L’obiettivo è dare un’impronta professionale, grazie allo staff: ai tecnici ho chiesto il sacrificio di collaborare tra sé, in modo che uno diventi il secondo dell’altro. Questo ci permette di avere un confronto quotidiano e una maggiore conoscenza dei giocatori, abbatte il margine di errore in ottica futura". "Qualche giovane in prima squadra – ha chiuso Pierangioli –? Già quest’anno abbiamo bruciato un po’ i tempi, visto che qualche ragazzo vi è già nell’orbita. Voria, avendo un filo diretto e un’enorme esperienza, ha fatto un lavoro eccezionale. Ma, onestamente, un settore giovanile ha bisogno di tempo e di programmazione".