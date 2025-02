Settore giovanile. Juniores al Bertoni. Alle 15 è di scena la Sangiovannese

Si aprirà, come da tradizione, questo pomeriggio, il week-end bianconero: a scendere infatti in campo, alle 15, sarà la formazione Juniores. I ragazzi di Gill Voria ospiteranno al Bertoni la Sangiovannese, nella gara valida la 19ma giornata di campionato, una sfida importante in ottica play off: due sono i punti che separano le due squadre con la Robur attualmente in quarta posizione. Gli Allievi (14ma giornata) giocheranno domani: alle 10, all’Acquacalda, incroceranno i pari età della Virtus Biancoazzurra. I Giovanissimi, invece, osserveranno il turno di riposo. La classifica della Juniores: Roma City 45; Ostiamare e Trastevere 39; Siena 26; Sangiovannese e Trestina 24; Terranuova Traiana 23; Montevarchi 21; Poggibonsi e Fulgens Foligno 20; Orvietana e Flaminia Civita Castellana 19; San Donato Tavarnelle 17; Real Monterotondo 12.