Settore giovanile. Juniores in viaggio. La squadra di Voria scende ad Orvieto

Sarà un sabato ricco di impegni, quello che attende la Robur. Se la squadra di Bellazzini andrà a caccia di punti al Franchi, contro il Poggibonsi, la Juniores di Gill Voria busserà alla porta dei pari età dell’Orvietana (calcio di inizio alle 16): i giovani bianconeri si presenteranno all’appuntamento forti del successo centrato all’esodio con il Trestina, di cui si sono sbarazzati 4-0, grazie alla doppietta di Ronchi e alle marcature di Pecchi e di Bolognesi. La parola chiave, oggi, è continuità (il campionato degli Allievi e dei Giovanissimi partirà invece domenica 5 ottobre). Chiuderà il fine settimana bianconero la prima partita ufficiale del Siena Fc Femminile, impegnato nel campionato di Promozione. Le ragazze di coach Proserpio Marchetti affronteranno il Chiesanuova 1975. La gara si giocherà al Bertoni dell’Acquacalda, con inizio alle 15,30. L’ingresso sarà gratuito: il Siena ha organizzato, per l’occasione, delle attività collaterali dedicati alle famiglie "per una festa di calcio e divertimento: tra sorprese, premi, competizioni, emozioni e musica, ci sarà un trucca-bimbi gratuito e sarà anche possibile realizzare una bandiera da tifoso".