Settore giovanile. Juniores, pareggio a casa FolloGavo. Oggi gli Allievi

Ha pareggiato 1-1, la Juniores bianconera, ieri pomeriggio, sul campo del Follonica Gavorrano (sesta giornata). Un risultato che dà continuità al successo centrato con il Poggibonsi.

Gli altri risultati: Cannara-San Donato Tavarnelle 4-0, Orvietana-Montevarchi 2-0, Poggibonsi-Tuttocuoio 1-1, Scandicci-Foligno 4-3, Trestina-Grosseto 2-1, Terranuova Traiana Pontedera 1-2. Ha riposato: Sansepolcro.

La classifica: Scandicci 13; Orvietana 12; Montevarchi, Siena e Sansepolcro 10; Trestina 9; Cannara e Poggibonsi 8; Grosseto 7; Foligno 6; Terranuova Traiana 5; Tuttocuoio 2; Follonica Gavorrano 1; San Donato Tavarnelle 0. Fuori classifica: Pontedera 10. In testa alla classifica marcatori, grazie alla rete firmata ieri, Mattia Pratesi del Poggibonsi, con 6 centri realizzati. Sul secondo gradino del podio il bianconero Matteo Ronchi, a quota 5 (in maremma il Siena è passato in vantaggio grazie a un’autorete), come Edoardo Tittocchia dell’Orvietana.

In campo, ieri pomeriggio anche gli Under 14 che al Bertoni hanno incrociato il Meroni: 2-2 il risultato finale. Oggi sarà la volta degli Allievi e dei Giovanissimi che affronteranno, rispettivamente, il Monteroni e il Torrita.