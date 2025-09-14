Acquista il giornale
Settore giovanile. Juniores vincente. Esordio col botto!. Poker al Trestina

E’ iniziata con un successo rotondo la nuova avventura della Juniores bianconera. I ragazzi di Gill Voria, ieri pomeriggio, tra...

di ANGELA GORELLINI
14 settembre 2025
Pallone

E’ iniziata con un successo rotondo la nuova avventura della Juniores bianconera. I ragazzi di Gill Voria, ieri pomeriggio, tra le mura amiche del Bertoni, hanno battuto il Trestina 4-0, proprio come accaduto, all’andata, nella passata stagione. Nella prima mezz’ora gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio colpendo un palo, poi, sul finire di frazione, un uno-due senese (al 40’ e al 42’), ha ipotecato il risultato: a firmarlo è stato Ronchi che, già nell’orbita della prima squadra, è partito veramente con il botto. Nella ripresa sono quindi arrivate le marcature di Pecchi, al 48’, e di Bolognesi, al 51’. Un debutto, quindi, fortunato per la giovane Robur, giovanissima anzi, considerando che la rosa è composta principalmente da ragazzi classe 2008. Di seguito la formazione vittoriosa sul Trestina: Palazzi, Fiorentini, Lapadatovic, Zazzi, Calamai, Peccianti, Rogani, Periccioli, Pecchi, Bolognesi, Ronchi. Panchina: Trapassi, Cavese, Cancelli, Bove, Giardinelli, Papini, Pucci, Lombardi, Ruiz. Nella seconda giornata di campionato i ragazzi di Gill Voria saranno impegnati sul campo dell’Orvietana, vittoriosa, ieri pomeriggio, sul Pontedera: fischio di inizio sabato alle 16.

© Riproduzione riservata

