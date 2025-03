Settore giovanile. La Juniones di Voria fa l’impresa corsara. Basta un gol di Ronchi. Flaminia battuta

E’ bastata la rete di Ronchi, alla Juniores bianconera, per centrare la decima vittoria stagionale. I ragazzi di Gill Voria, nella gara valida la 22ma giornata di campionato, hanno battuto allo stadio Turiddu Madami, 0-1 appunto, la Flaminia Civita Castellana, tenendosi stretto il quarto posto in classifica. Davvero un ottimo cammino quello dei giovani bianconeri, in questa stagione della ripartenza.

Gli Allievi e Giovanissimi scenderanno in campo oggi: i primi, alle 10, ospiteranno al Bertoni il Meroni (ottava giornata di ritorno). I secondi, alle 10,30, incroceranno la New Team al campo sportivo Maccari (ottava giornata di ritorno).

Classifica Juniores: Roma City 54; Trastevere 46; Ostiamare 45; Siena 33; Poggibonsi 30; Terranuova Traiana 28; San Donato Tavarnelle e Fulgens Foligno 27; Trestina 26; Montevarchi, Sangiovannese e Orvitana 25; Flaminia Civita Castellana 19; Real Monterotondo 15.

Classifica Allievi: Poliziana 48; Siena 40; Valdorcia e Asta 2016 29; Meroni 25; Colligiana 24; Castellina S. 17; Marciano Robur 11; Chiusi e Virtus Biancoazzurra 4.

Classifica Giovanissimi: Monteroni 51; Siena 44; Chiusi e San Gimignano 39; Poliziana 33 (fuori classifica); Asta 2016 26; Virtus Biancoazzurra 23; Torrita 19; Castellina S. 18; Meroni e Alberino 16; New Team 2021 8; Amiatina 0.