Settore giovanile. La Juniores di Voria a caccia del tris. Ostacolo Scandicci

Dopo le due vittorie centrate con Trestina e Orvietana, la Juniores bianconera, questo pomeriggio, è pronta a calare il tris. I ragazzi di Gill Voria affronteranno, al Bertoni dell’Acquacalda – fischio di inizio alle 16 –, lo Scandicci. Queste le altre partite del terzo turno: San Donato Tavarnelle-Trestina, Terranuova Traiana-Follonica Gavorrano, Tuttocuoio-Orvietana, Foligno-Grosseto, Pontedera-Cannara e Sansepolcro-Poggibonsi Riposa il Montevarchi. La classifica: Montevarchi, Siena e Grosseto 6; Sansepolcro e Poggibonsi 4; Trestina 3; Terranuova Traiana 2; Scandicci e Cannara 1; Orvietana, Tuttocuoio, Follonica Gavorrano, Pontedera (fuori classifica) San Donato Tavarnelle e Foligno 0. Se gli Allievi e i Giovanissimi bianconeri inizieranno il proprio cammino nel prossimo fine settimana, scenderanno in campo, in questo week-end, le due squadre senesi femminili, impegnate nel campionato di Promozione. Il Siena Fc, dopo il 7-0 rifilato al Chiesanuova all’esordio, busserà alla porta del San Piero a Sieve (al Comunale Ballini start alle 16,30). Il Siena Cf, reduce dal 2-1 rimediato in casa del Centro Storico Lebowski, ospiterà a Uopini la Folgor Marlia (calcio di inizio alle 17,30).