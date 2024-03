Settore giovanile. La Maceratese ha ottenuto il titolo di Scuola calcio elite

Per la prima volta la Maceratese ha ottenuto il riconoscimento federale di Scuola calcio elite. La Figc ha individuato nel club biancorosso un esempio virtuoso e ne ha premiato la bontà del lavoro fatto sui più piccoli. Dall’anno scorso il Settore giovanile e scolastico della Figc ha dato avvio alla riforma del sistema di riconoscimento di qualità dei club giovanili, focalizzato su quelle società che svolgono attività in tutte le categorie del vivaio e che negli anni precedenti hanno seguito con attenzione e con competenza il percorso di formazione di giovani calciatori sin dalle categorie di base. Il principio che sostiene il nuovo sistema è imperniato su vari requisiti, anzitutto la valorizzazione per l’intero percorso svolto nell’ambito dell’attività giovanile, dai gruppi Piccoli Amici/Pulcini/Primi Calci fino alle categorie di carattere agonistico. In dettaglio alcuni requisiti: i tecnici devono avere il patentino Uefa o il diploma di Scienze motorie per allenare i più piccoli, occorre avere almeno un tecnico ogni 10 bambini nell’attività di base (dagli Esordienti in giù) e un allenatore ogni 15 ragazzi dai Giovanissimi alla Juniores. La Rata ha ottemperato a tutte le indicazioni e sta operando con efficienza (quest’anno potendo mettere a disposizione anche un gioiellino come lo Stadio della Vittoria). E che l’attestato sia prestigioso lo dimostra il fatto che la Maceratese è l’unica società del capoluogo a potersene fregiare, per la soddisfazione di Alessandro Porro, responsabile tecnico della Scuola Calcio, e del presidente Alberto Crocioni. Proprio recentemente gli Esordienti 2011, parliamo della categoria di età maggiore nella Scuola Calcio, si sono infine resi protagonisti fino alla finalissima del Torneo "Fair play". I baby biancorossi sono giunti al secondo posto a Jesi solo per la differenza reti contro la forte Vigor Senigallia.

an. sc.