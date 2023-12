SETTORE giovanile. L’Albania convoca Boduri in under 17. In palio la qualificazione all’Europeo

Grande soddisfazione per il settore giovanile amaranto: il classe 2007 Gabriele Boduri è stato convocato dal tecnico Ervin Bulku per rappresentare l’Albania U17. Un giovane talento nel vivaio del Cavallino prenderà parte alle qualificazioni per le finali europee del 2023. Un’ulteriore testimonianza del buon lavoro svolto dal settore giovanile amaranto che si aggiunge alle convocazioni dei giovani Niccolò Miniati, Bernardo Piccini, Tommaso Postiglione e Giulio Rosi con la Rappresentativa di Lega Pro "Under 15" che si raduna proprio oggi per una seduta di allenamento e un’amichevole con il Bologna U15.