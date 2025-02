Settore giovanile. L’Under 14 Gold strappa applausi. Sconfitta Legnaia

Se la prima squadra era ferma per il turno di riposo, nello scorso fine settimana sono scese in campo le giovanili di Viale Sclavo. Oltre alla Under 17 Eccellenza, che ha vinto il derby contro la Virtus, hanno giocato anche gli Under 14 Gold della Mens Sana Basketball che al PalaEstra hanno avuto la meglio dell’Olimpia Legnaia per 77-50. "Partita subito messa nei binari giusti grazie ad un approccio solido da parte dei miei ragazzi – il commento di coach Discepoli dopo il match –. Nonostante giocassimo contro una squadra che occupava la stessa nostra posizione in classifica e composta da giocatori con fisicità importante che potevano metterci in seria difficoltà, siamo stati bravi fin da subito ad imporre il nostro ritmo. Vinciamo questa partita con grande merito e mi piace sottolineare il fatto che, grazie al contributo di tutti i ragazzi che sono scesi in campo, portiamo a casa una bella vittoria".