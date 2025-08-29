Settore giovanile. Maceratese, il nuovo vivaio. Nominati i responsabili

Il settore giovanile della Maceratese cambia volto: Matteo Siroti è il diesse; Giovanni Ciarlantini è il responsabile organizzativo/tecnico; Alessandro porro è il responsabile metodologia attività di base; Luca Baroni è il responsabile della metodologia del vivaio.

Siroti, già responsabile scouting della prima squadra, continuerà a ricoprire il suo incarico e, a partire da questa stagione, assumerà anche il ruolo di direttore sportivo del settore giovanile. Con una solida esperienza maturata nei cinque anni al Perugia, dove ha contribuito alla crescita e alla valorizzazione di numerosi giovani marchigiani oggi protagonisti tra i professionisti.

Ciarlantini vanta 37 anni di carriera da allenatore. In possesso delle qualifiche Uefa B e di Responsabile del settore giovanile, ha formato generazioni di calciatori, unendo competenze tecniche e qualità umane. Dopo gli inizi in Veneto, il ritorno nelle Marche lo ha visto protagonista in piazze importanti: dal settore giovanile del Tolentino (con la Beretti Nazionale fino alle finali professionisti), ai tanti anni sulle panchine di Eccellenza e Promozione, culminati con una vittoria del campionato a Corridonia. Nei settori giovanili ha lavorato a Macerata, quando era in C, dove ha allenato la formazione Beretti.

Porro, cresciuto calcisticamente nella Maceratese e approdato fino alla Serie A, ha poi intrapreso la carriera da allenatore, guidando squadre in Eccellenza e Serie D prima di dedicarsi al lavoro con i giovani. Dal 2011 è docente Figc e dal 2022 ha guidato la scuola calcio biancorossa. Da questa stagione sarà responsabile della metodologia delle attività di base.

Barone torna alla Maceratese dopo essere stato vice allenatore con Montegiorgio e Montegranaro, maturato esperienze a Tolentino e Fermana. Torna in biancorosso come responsabile della metodologia del settore giovanile.