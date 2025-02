Settore giovanile. Mazzola: Rappuoli è il nuovo responsabile: "Il Siena in C aprirebbe strade interessanti»

Daniele Rappuoli (nella foto) è stato nominato nuovo responsabile del settore giovanile del Valentino Mazzola. Il pari ruolo uscente Simone Borsi farà ancora parte del progetto, diventando un prezioso collaboratore e punto di riferimento per la formazione Juniores.

"Al Mazzola ho passato cinque anni vincendo tanto – le prime parole di Rappuoli –, è una parte importante della mia vita. Il rapporto con la famiglia Pianigiani e tutta la società è sempre stato intenso, reputo il club la mia famiglia calcistica. Sono veramente contento ed emozionato per questo ‘rientro a casa’".

"Oltre al già citato mantenimento delle categorie regionali vogliamo far crescere più calciatori possibile – aggiunge parlando di obiettivi –. Finita la stagione ci siederemo a un tavolo per programmare le strategie per i prossimi anni. Sono molto fiducioso e convinto che riusciremo a costruire un grande settore giovanile. La collaborazione tra le varie società della città? Se fatta nei modi, nei tempi e con i soggetti giusti è fondamentale, soprattutto con squadre professionistiche. Auguro al Siena di tornare nei prof: si aprirebbero molte strade anche per tutte le altre realtà, giovani prospetti avrebbero modo di maturare esperienza in città senza dover girare mezza Italia. Con i club di pari livello, invece, credo sia molto più difficile trovare collaborazioni del genere, ognuno tende a fare i propri interessi".