Settore giovanile. "Nozze» Castelnuovo-Fiorentina. I gialloblu affiliati alla viola

Festa viola-gialloblu nella Sala della Rocca Ariostesca, durante la quale il Castelnuovo ha presentato ufficialmente la collaborazione con la Fiorentina per il settore giovanile. "Un’affiliazione importante – ha commentato il sindaco Andrea Tagliasacchi – , motivo di orgoglio per la società e per tutta la comunità. La bella partecipazione all’incontro sottolinea l’attaccamento all’ Us Castelnuovo e alla sua storia calcistica significativa che ha alle spalle". Una serata moderata da Luca Dini, all’insegna del calcio, della formazione sportiva e dell’avvicinamento dei giovani allo sport e al calcio, alla presenza di rappresentanti istituzionali, dirigenti sportivi e tecnici del settore giovanile.

Il presidente del Castelnuovo, Alessandro Vichi, ha ricordato il premio per la valorizzazione dei giovani calciatori, ricevuto dalla "Figc". Presenti Pierfranco Tardelli, responsabile del settore giovanile e Simone Vanni, direttore generale del "vivaio".

Quindi gli interventi degli ospiti viola, con il responsabile operativo delle affiliate del Club viola, Luigi Del Sordo; del tecnico Simone Pesci; degli osservatori viola per la Versilia, Raffaele Mignano e per il restante territorio della provincia di Lucca, Franco Esposito. E’ stato anche ricordato che il 33 per cento dei giocatori selezionati nel settore giovanile della Fiorentina, nella stagione 2023-2024, provenivano dal mondo delle squadre affiliate.

Dino Magistrelli