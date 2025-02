Settore giovanile. Pareggio Juniores a casa Terranuova. Grande rimonta!

E’ terminata con un pareggio (2-2) la sfida che la Juniores bianconera ha disputato ieri pomeriggio allo stadio Matteini contro il Terranuova Traiana (20ma giornata). I ragazzi di Gill Voria sono riusciti a rimediare a un doppio svantaggio, maturato all’inizio della partita (al 4’ rete di Cardo, al 9’ quella di Dini). Al 38’ della ripresa ha riaperto la partita Fancelli, al 48’ Rogani ha rimesso il risultato in parità.

La classifica, per la Robur, dice quarto posto: Roma City 51; Ostiamare 45; Trastevere 40, Siena 30; Terranuova Traiana e Trestina 25; Poggibonsi, Montevarchi e Sangiovannese 24; San Donato Tavarnelle e Fulgens Foligno 23; Orvietana 21; Flaminia Civita Castellana 19; Real Monterotondo 12.

Scenderanno in campo oggi, invece, gli Allievi e i Giovanissimi: i primi, alle 10, ospiteranno tra le mura amiche del Bertoni l’Unione Poliziana (sesta giornata di ritorno). Nel pomeriggio, con calcio di inizio alle 15,30, gli Under 15, che lo scorso fine settimana hanno osservato il turno di riposo, affronteranno in trasferta, al Campolmi, l’Amiatina (sesta giornata di ritorno).