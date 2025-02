Settore giovanile. Per la Juniores trasferta sul campo del Terranuova

La prima formazione bianconera a scendere in campo in questo fine settimana, sarà, oggi pomeriggio, la Juniores: i ragazzi di Gill Voria busseranno alla porta del Terranuova Traiana, per la 20ma giornata di campionato: appuntamento al campo Matteini alle 14,30. Gli Allievi domani mattina alle 10 ospiteranno al Bertoni l’Unione Poliziana (sesta giornata di ritorno). Sempre domani, con calcio di inizio alle 15,30, i Giovanissimi, che lo scorso fine settimana hanno osservato il turno di riposo, affronteranno in esterna, al Campolmi, l’Amiatina (sesta giornata di ritorno.

In campo anche gli Esordienti bianconeri che questo pomeriggio, alle 15,30, giocheranno in casa con la Virtus Biancoazzurra. I Pulcini, infine, saranno impegnati nel Torneo Coppa Carnevale, insieme al San Gimignano, allo Sporting Pisa-B e al Cecina, in programma domani alle 9.