Settore giovanile. Per la Juniores guidata da Voria ostacolo Flaminia

Nuovo impegno, questo pomeriggio, per la Juniores bianconera: i ragazzi di Gill Voria, per la 22ma giornata, affronteranno in trasferta, allo stadio Turiddu Madami, la Flaminia Civita Castellana. Domani mattina (start alle 10) gli Allievi ospiteranno al Bertoni il Meroni (ottava giornata di ritorno). I Giovanissimi, sempre domani, con start alle 10,30, incroceranno la New Team al campo sportivo Maccari (ottava giornata di ritorno). Gli Esordienti oggi pomeriggio alle 17 giocheranno in casa con la Colligiana. I Pulcini, domani alle 15,15, ospiteranno il Marciano.

La classifica della Juniores: Roma City 54; Ostiamare 45; Trastevere 43; Siena 30; Terranuova Traiana 28; Poggibonsi 27; Trestina 25; Montevarchi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Orvietana e Fulgens Foligno 24; Flaminia Civita Castellana 19; Real Monterotondo 15.

La classifica degli Allievi: Poliziana 48; Siena 40; Valdorcia e Asta 2016 29; Meroni 25; Colligiana 24; Castellina S. 17; Marciano Robur 11; Chiusi e Virtus Biancoazzurra 4.

La classifica dei Giovanissimi: Monteroni 51; Siena 44; Chiusi e San Gimignano 39; Poliziana 33 (fuori classifica); Asta 2016 26; Virtus Biancoazzurra 23; Torrita 19; Castellina S. 18; Meroni e Alberino 16; New Team 2021 8; Amiatina 0.