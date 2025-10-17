Settore giovanile - "Piccoli amici»: l’iniziativa. Sabato a Marlia "Diamo un Calcio alla Sla». Torneo per aiutare una bimba colpita dal morbo

Questa volta il pallone rotolerà per sensibilizzare su una malattia davvero devastante. L’appuntamento è allo stadio di Marlia, per sostenere Rossella, una giovane affetta da Sla, un acronimo che è entrato, purtroppo, sempre di più nel quotidiano e che significa sclerosi laterale amiotrofica. Sabato prossimo 18 ottobre andrà in scena "Diamo un Calcio alla Sla", conosciuta anche come malattia di Lou-Gherig.

C’è anche l’aspetto ludico, non tanto dell’agonismo, trattandosi di piccoli giocatori. Il torneo, categoria "Piccoli amici", vedrà protagoniste le squadre della Folgor Marlia, del Luccasette, del Capezzano, del Pieve San Paolo, del Montecarlo, della Folgore Segromigno, del Viareggio e dello Sporting Lucca. Tutte unite e tutte insieme per una nobile causa. L’intero incasso della giornata sarà devoluto per sostenere le spese di cura di Rossella, estremamente onerose, a causa della malattia neurodegenerativa.

L’evento inizierà alle 10 e si preannuncia come una bella occasione di solidarietà, amicizia e sport. Un modo per stare insieme e testimoniare la vicinanza a Rossella e alla sua famiglia.

Diversi, purtroppo, anche gli esempi di atleti professionisti conosciuti colpiti dalla malattia, come i calciatori Stefano Borgonovo, ex Fiorentina e Milan (tra le altre) e Gianluca Signorini, ex Pisa e Genoa.

