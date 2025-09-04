Settore giovanile. Prove di ripartenza con tanti dubbi

I ragazzi del settore giovanile del Rimini attendono risposte. I più piccoli, ma anche i più grandi. Fino alla Primavera. Il primo giorno in sede del direttore generale Giammarioli sembra sia stato dedicato proprio a questo. La Primavera di D’Alesio si sta allenando già da qualche settimana in vista dell’inizio del campionato. Con un gruppo di giocatori tesserati e un allenatore ’in regola’. Il resto è ancora molto fumoso.

Ieri sembra sia stato dato il via anche agli allenamenti di Under 17, Under 16 e Under 15. Con tanto di allenatori a guidarli: nell’ordine, Mandola, Forchino e Borioni, cioè i tecnici scelti dal responsabile Pietro Tamai. Ma non è dato a sapersi se i tecnici siano regolarmente sotto contratto, cosa che fino all’altro giorno lamentavano gli stessi allenatori a colloquio con i giocatori. È cambiato qualcosa dal punto di vista contrattuale? Chissà... Mentre restano ancora al palo Under 13 e 14, i più piccoli, le cui squadre non sono state iscritte ai rispettivi campionati.