Settore giovanile - Stasera il torneo dedicato ai classe 2016, 2017 e 2018. Il "Giotto-Amato» a Valdottavo

Appuntamento molto sentito e con una grande partecipazione di appassionati questa sera a Valdottavo: di contorno ai quattro classici tornei giovanili, organizzati dalla locale associazione sportiva del presidente Giovanni Risoli, si disputa, infatti, la quarta edizione del torneo "Giotto-Amato", riservato alle categorie per i nati nel 2016, 2017 e 2018.

Anche quest’anno, infatti, la società bianconera organizzaza questa competizione interamente dedicata a due persone che hanno impiegato molto tempo della loro vita alla causa dell’ AS Vallle di Ottavo: Amato Barsotti e Giotto Bachini. In occasione di questo avvenimento, come già avvenuto negli anni precedenti, verrà, inoltre, ricordato un personaggio che, per anni, ha regalato la sua competenza sportiva e la sua umanità ai suoi allievi ed a tutti i dirigenti e appassionati di questo sport: Maurizio Monticelli, uomo mai dimenticato per ciò che ha saputo dare a tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Si comincia con i nati nel 2018 alle ore 17.45, con queste squadre partecipanti: Valle di Ottavo, Folgor Marlia, Monteserra, Sporting San Donato, Luccasette e Castelnuovo. Dalle ore 19 spazio alla categoria 2017, con altre sei formazioni in campo: Valle di Ottavo, Sporting San Donato, Folgor Marlia, Academy Pieve, Luccasette e Academy Porcari. La serata si chiude, dalle ore 20.15, con la categoria 2016, in cui si sfidano: Valle di Ottavo, Folgor Marlia, Luccasette, Academy Pieve, Koala Soccer e Gallicano.

Prima dell’inizio dell’ultimo esagonale, cerimonia di premiazione in memoria di Maurizio Monticelli, mentre, alla fine della serata, classica premiazione sul campo per la formazioni partecipanti e per i piccoli atleti che si sono maggiormente distinti durante la manifestazione.

Prevista una grande affluenza di pubblico, in attesa, poi, dell’inizio delle semifinali dei tornei maggiori, in programma in questo fine settimana.

Flavio Berlingacci