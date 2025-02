Settore giovanile. Stesso avversario per la Juniores. Allievi a Colle

In questo fine settimana giocheranno contro l’Orvietana anche gli Juniores bianconeri: i ragazzi di Gill Voria saranno impegnati questo pomeriggio nella 18ma giornata di campionato in terra umbra. L’obiettivo ri-conquistare i play off, sfuggiti dopo il ko con il Poggibonsi. Impegno esterno anche per gli Allievi che domani busseranno alla porta della Colligiana (13ma giornata). I Giovanissimi, impegnati invece nella 17ma giornata, non giocheranno domani ma mercoledì: ospiteranno il San Gimignano.

La classifica della Juniores: Roma City 42; Ostiamare e Trastevere 36; Sangiovannese e Trestina 24; Terranuova Traiana e Siena 23; Poggibonsi e Montevarchi 20; Fulgens Foligno e Orvietana 19; Flaminia Civita Castellana 16; San Donato Tavarnelle 14; Real Monterotondo 12.

La classifica degli Allievi: Unione Poliziana 36; Siena 31; Valdorcia e Asta 20; Colligiana e Castellina Scalo 17; Meroni 15; Marciano Robur 8; Chiusi 4; Virtus Biancoazzurra 1.

La classifica dei Giovanissimi: Monteroni 39; Siena 35; San Gimignano 32; Chiusi 30; Unione Poliziana 26 (fuori classifica); Virtus Biancoazzurra e Torrita 19; Asta 17; Meroni e Castellina Scalo 16; Alberino 9; New Team 6; Amiatina 0.