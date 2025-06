Settore giovanile. ‘Summer Camp’ a Ravacciano con Ruggiero Radice: "Attività adeguate ai bambini dal 2014 fino al 2019»

Sono più di dieci primavere che Ruggero Radice, tecnico e docente Figc, da sempre legato alla Robur – di cui ha vestito la maglia da giocatore e di cui a più riprese è stato collaboratore nel settore giovanile – organizza summer camp. Da diversi anni, con la sua Gkr Sport, collabora con il Gs Alberino per regalare a tanti piccoli calciatori un’esperienza divertente e formativa. Anche in questa estate 2025, gli impianti sportivi di Ravacciano ospiteranno i camp, aperti a tutti i bambini (nati dal 2014 al 2019, quindi Pulcini e Primi Calci), firmati da Radice insieme ad Andrea Pepi (nella foto), altro tecnico che non ha certo bisogno di presentazioni, ex calciatore, pure lui ex Siena, e oggi mister nel femminile. Le parole chiave di questa stagione degli ’IYFS Camp’ – l’acronimo di ‘migliora le tue abilità calcistiche’ – sono tecnica, innovazione e divertimento: la prima settimana (7-11 luglio) è andata sold out, per la seconda (14-18 luglio) ci sono ancora alcuni posti disponibili. Le strutture dell’Alberino non possono accogliere grandi numeri, ma assicurano, al contempo, un clima di grande familiarità, coesione e condivisione. Una delle novità di quest’anno, è che i ragazzi avranno a disposizione anche i locali interni: potranno quindi, se vorranno, pranzare tutti insieme e dilettarsi in attività ludiche prima di tornare, nel pomeriggio, sul campo.

"Le attività sono tutte adeguate all’età dei bambini – spiega Ruggero Radice – e con i giusti tempi di recupero, anche in considerazione delle alte temperature. Il nostro spirito è sempre lo stesso: alternare il gioco con la parte tecnico-coordinativa, perché i piccoli possano migliorare divertendosi. L’ambiente è tranquillo, sereno, compatto, perfetto per sviluppare quell’armonia, quella socialità, quell’inclusività che ci piacciono tanto. Grazie al presidente dell’Alberino, Simone Minucci, che da anni condivide in pieno la nostra filosofia". Il kit prevede una casacca e un sacchetto, i bambini potranno quindi utilizzare il proprio materiale sportivo, per potersi cambiare senza problemi: il programma prevede due allenamenti al giorno, al mattino con start alle 9, al pomeriggio con start alle 15. Per info: [email protected]; tel: 3713306 860 e 3494657759.

Angela Gorellini