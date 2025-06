SETTORE GIOVANILE. Tau oggi in lizza per arrivare a due titoli tricolori

Un’impresa difficile in campo e una fattibile senza.. .giocare. E’ la situazione surreale delle due formazioni giovanili Under 17 e Under 15 del Tau alle "final six nazionali", con i due triangolari che stanno per concludersi.

Partiamo dall’Under 17. Oggi pomeriggio, allo stadio comunale di via Rosselli ad Altopascio, ore 16, gli amaranto di Gandini affrontano il Lascaris 1954, una compagine torinese, famosa in Italia per la sua tradizione nel settore giovanile, con diversi titoli italiani, l’ultimo due stagioni fa. Dalle giovanili piemontesi è uscito, ad esempio, Daniele Martinelli, in "A" con il Toro. Il Tau ha vinto in trasferta a Montebelluna 2-1, ma il Lascaris ha fatto meglio, imponendosi contro i trevigiani addirittura per 5-1. Ergo, i ragazzi altopascesi hanno solo una possibilità di centrare la finale: vincere. Con il pareggio, con Tau e torinesi a quota 4 (Montebelluna ormai fuori, a zero), passerebbero i piemontesi per migliore differenza reti. Se, invece, il Tau vince, si porta a 6, staccando gli avversari, che rimarrebbero a 3. In finale gli amaranto potrebbero trovare i vicentini del Miori, cui basta il pari con il Ragusa. Ma, prima, bisogna arrivarci in finale.

Situazione diversa per l’Under 15, reduce dal 7-1 di Sassari contro il Latte Dolce e dopo il pareggio interno con il Montebelluna per 1-1. I veneti, oggi, alle 14,30, ospiteranno i sardi. Se i trevigiani vinceranno con più di sei gol di scarto, saranno loro a conquistare la finale. Il team di Vannini ha già esaurito gli impegni e potrebbe andare in finale da spettatori.

Mas. Stef.