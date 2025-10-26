Settore giovanile. Una bella vittoria per la Juniores. Poker in trasferta

E’ iniziato con il successo della Juniores il fine settimana bianconero. I ragazzi di Gill Voria, impegnati sul campo del Sansepolcro, si sono imposti con il risultato di 1-4 grazie alle marcature di Lombardi, autore di una doppietta, Fancelli e Tommasi; in gol, per i padroni di casa, Shabanaj. I bianconeri, grazie a questo successo, si sono portati al secondo posto in classifica. Gli altri risultati dell’ottava giornata: Cannara-Montevarchi 1-1, Follonica Gavorrano-San donato Tavarnelle 1-1; Orvietana-Trestina 0-1, Poggibonsi-Foligno 4-4, Scandici-Grosseto 1-2, Terranuova Traiana-Tuttocuoio 4-1. Riposo: Pontedera. La classifica: Scandicci 16; Siena 14; Orvietana 13; Poggibonsi, Cannara e Trestina 12; Montevarchi e Grosseto 11; Sansepolcro 10; Terranuova Traiana 9; Foligno 7; Follonica Gavorrano e Tuttocuio 3; San Donato Tavarnelle 1. Oggi scenderanno in campo sia gli Allievi che i Giovanissimi, impegnati nella quarta giornata rispettivamente contro L’Unione Poggibonsese e la Valdorcia. In campo oggi anche le due squadre bianconere femminili, il Siena Fc, impegnato in trasferta contro la Virtus Livorno, e il Siena Cf che ospiterà invece l’Aglianese (sesta giornata).