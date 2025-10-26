Acquista il giornale
Settore giovanile. Una bella vittoria per la Juniores. Poker in trasferta

di ANGELA GORELLINI
26 ottobre 2025
E’ iniziato con il successo della Juniores il fine settimana bianconero. I ragazzi di Gill Voria, impegnati sul campo del Sansepolcro, si sono imposti con il risultato di 1-4 grazie alle marcature di Lombardi, autore di una doppietta, Fancelli e Tommasi; in gol, per i padroni di casa, Shabanaj. I bianconeri, grazie a questo successo, si sono portati al secondo posto in classifica. Gli altri risultati dell’ottava giornata: Cannara-Montevarchi 1-1, Follonica Gavorrano-San donato Tavarnelle 1-1; Orvietana-Trestina 0-1, Poggibonsi-Foligno 4-4, Scandici-Grosseto 1-2, Terranuova Traiana-Tuttocuoio 4-1. Riposo: Pontedera. La classifica: Scandicci 16; Siena 14; Orvietana 13; Poggibonsi, Cannara e Trestina 12; Montevarchi e Grosseto 11; Sansepolcro 10; Terranuova Traiana 9; Foligno 7; Follonica Gavorrano e Tuttocuio 3; San Donato Tavarnelle 1. Oggi scenderanno in campo sia gli Allievi che i Giovanissimi, impegnati nella quarta giornata rispettivamente contro L’Unione Poggibonsese e la Valdorcia. In campo oggi anche le due squadre bianconere femminili, il Siena Fc, impegnato in trasferta contro la Virtus Livorno, e il Siena Cf che ospiterà invece l’Aglianese (sesta giornata).

