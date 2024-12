Settore giovanile. Under 15 vittoriosi contro la Virtus. Doppietta di Salvini

Nell’ultimo fine settimana, prima del Natale, tra le formazioni delle giovanili, soltanto gli Under 15 sono scesi in campo: per i giovani bianconeri è arrivata una vittoria, per 0-2, in casa della Virtus Biancoazzurra, grazie alla doppietta siglata da Salvini. La graduatoria: Monteroni 36; Siena 29; Chiusi 27; San Gimignano 26; Unione Poliziana 22 (fuori classifica), Asta e Castellina Scalo 17; Meroni e Torrita 13; Virtus Biancoazzurra 10; Alberino 9; New Team 6; Amiatina 0. Gli Juniores riprenderanno il loro cammino sabato 11 gennaio (calcio di inizio alle 14,30), in casa contro il San Donato Tavarnelle (14ma giornata di campionato). Impegno interno anche per gli Allievi che inizieranno il loro 2025 domenica 19 gennaio, ospitando il Chiusi (10ma giornata). Sempre domenica 19 i Giovanissimi bianconeri busseranno alla porta del Torrita (14ma giornata).