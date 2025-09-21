Sfida a suon di gol. All’ultimo il Casette acciuffa la Vigor

3

VIGOR MONTECOSARO

3

: Carnevali, Forte (45’ Trinetta), Ciurlanti, Tidiane, Donnari(Ferri), Moschetta, Latini (58’ Del Brutto), Blunno( 83’ Luciani), Ulivello, Morettini, Romanski. A disp.: Pinzi, Donati, Trinetta, Ferri, Cingolani, Luciani, Del Brutto, Marcolini. All. Lattanzi.

VIGOR MONTECOSARO: Velaj, Merelli(65’ Lopez Arias), Beruschi, Marcantoni, Pepi, Tidei, Pesaresi(65’ Rossini), Mancini, Ribichini (79’ Zepponi), Cicconetti (94’ Andreani), Antolini (75’ Boccanera). A disp.: Calligari, Rossini, Silvestri, Boccanera, Andreani, Marini, Lopez, Ghergo, Zepponi. All. Fontinovo.

Arbitro: Cesca di Macerata

Reti: 9’ Ribichini, 21’ Mancini, 35’ Morettini, 10’ st autogol Pepi, 18’ st autogol Donnari, 45’ st Moschetta.

Una partita bella all’insegna del gol e delle emozioni con il pubblico che si è divertito. Il Casette Verdini non si dà per vinto pur dovendo sempre recuperare contro una buona Vigor Montecosaro che ha sfiorato di un soffio il colpaccio.