Sfida ad alta tensione. La Biagio scappa, il Villa la riprende

VILLA SAN MARTINO

1

BIAGIO NAZZARO

1

VILLA SAN MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Bonci (34’ st Tatò Fra.), Ascani, Cecchini (42’ st Pasini), Montanari, Tatò Fed., Balleroni (25’ st Marinelli), Mancini, Paoli, Bartomioli. All. Pompei.

BIAGIO NAZZARO: Bottaluscio, Fuoco (17’ st Bacchiocco), Medici, Cardinali, Tamburini, Compagnucci, Serfilippi (34’ st Pierfederici), Cecchetti, Ottaviani (28’ st Rragami), Carboni, Severini (15’ st Parasecoli). All. Fenucci.

Arbitro: Giorgini di Jesi.

Reti: 9’ pt Cecchetti, 25’ pt Montanari

Partita ad altissima intensità fra 2 squadre che hanno fame di punti. Inizio primo tempo con gli ospiti che cercano di organizzare il gioco e il Villa che ribatte in contropiede. Al 5’ Serfilippi calcia fuori di poco. Al 9’ vantaggio per la Biagio con Cecchetti che, spalle alla porta in modo furbo, di testa sfiora e realizza. Sale il ritmo dei padroni di casa e al 12’ fraseggiano Mancini e Paoli con quest’ultimo che è pericoloso dalla distanza.

Al 25’ pareggio del Villa con Montanari che di testa svetta in altezza colpendo una palla battuta con maestria da Paoli su punizione. Al 35’ grossa occasione per il raddoppio locale con Bartomioli che servito dal solito Paoli con un assist, colpisce il palo.

Secondo tempo che inizia con i padroni di casa ancora all’attacco ma al 21’ Carboni in area tira ma l’attento Bulzinetti para a terra. Al 27’ occasione con Paoli che calcia a colpo sicuro ma l’ottimo Bottaluscio para. Poi è il turno di Bartomioli che spara in faccia al portiere e da ultimo, al 44’ Mancini non riesce a sfruttare un traversone che salta tutta la difesa e colpisce debolmente da pochi passi.