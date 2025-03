Sfida ad altissimo livello in Coppa. Vis Nova e Pianico si annullano. Per passare il turno ora si fa dura

Prima (del girone B) contro prima (del girone C) non ha deluso le attese, anzi. Le ha addirittura avvalorate. Gara-1 della semifinale (che è un po’ la vera finale...) di Coppa Italia di Promozione tra Vis Nova e Pianico ha divertito e soprattutto legittimato il primato delle due formazioni nei rispettivi gironi oltre a tenere vivo il discorso qualificazione alla finalissima in virtù dello 0-0 al 90’.

Rimandando ogni verdetto a mercoledì 19 quando nel primo pomeriggio a Pianico si deciderà quale delle due squadre andrà avanti e potrà giocarsi l’ambito trofeo oltre al posto in palio in Eccellenza. Anche l’altra semifinale in programma tra Zingonia Verdellino e Accademia Pavese è terminata in parità 1-1. Situazione anche qui aperta a ogni soluzione.

"È stata una partita di altissimo livello per intensità e gioco espresso. Abbiamo incontrato un’ottima squadra, organizzata, in grado di metterci in difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere in partita e nel secondo tempo abbiamo avuto anche un paio di occasioni per farla nostra". Il riferimento di mister Raspelli nel suo commento alla partita è alle due parate dell’estremo difensore ospite Poetini sul finire del primo tempo, prontissimo sul colpo di testa ravvicinato di Mantegazza e poi nella ripresa decisivo alla mezz’ora respingendo in tuffo il tiro a giro di Schiavo. Più possesso palla in fase offensiva del Pianico, ma Vis Nova più pericolosa con le due azioni sopra citate e più in generale nella ripresa quando la miglior qualità dei cambi in casa Giussano fa la differenza, ma non abbastanza tuttavia per sbloccare il punteggio. Particolare, questo, da tenere in considerazione in vista del retour match in terra orobica.

"Il discorso qualificazione rimane completamente aperto, ma per farcela dobbiamo ripetere la grande prestazione di mercoledì sera" chiude Raspelli che ora si getta a capofitto nel campionato alla vigilia di una grande domenica all’insegna dei derby di altissima classifica con Vis Nova-Agrate e Lissone-Seregno. Le Lucertole mantengono 10 lunghezze (e più) di vantaggio sulle inseguitrici.